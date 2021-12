KPKD ve DAÜ işbirliğiyle Yeni Yıl konseri

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında sırasıyla Kıbrıslı Türk Piyano Sanatçısı Eser Öktem ve Otello Çoksesli Korosu sahne alacaklar. Koro şefleri Rana Erozan Uluçay ve Erkan Dağlı’nın yönetiminde eserlerini seslendirecek olan Otello Çoksesli Korosu’na Eser Öktem piyano ile, Oskay Hoca ise obua ile eşlik edecekler

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nin (KPKD) düzenlediği “Yeni Yıl Konseri” etkinliği, 20 Aralık 2021 Pazartesi akşamı saat 19:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında sırasıyla Kıbrıslı Türk Piyano Sanatçısı Eser Öktem ve Otello Çoksesli Korosu sahne alacaklar. Koro şefleri Rana Erozan Uluçay ve Erkan Dağlı’nın yönetiminde eserlerini seslendirecek olan Otello Çoksesli Korosu’na Eser Öktem piyano ile, Oskay Hoca ise obua ile eşlik edecekler.

Konserinde, Bach, Busoni, Liszt, Debussy, Chopin ve Gershwin’den eserler seslendirecek olan piyano sanatçısı Eser Öktem’in hemen ardından Otello Çoksesli Korosu sahne alarak koro düzenlemelerini sanatçı Oskay Hoca’nın hazırladığı çoksesli Kıbrıs Halk Türküleri ve Greensleeves, Porgy and Bess, Stand By Me gibi çoksesli dünya koro edebiyatı eserlerinden oluşan repertuvarı ile sanatseverlerle buluşacak.

Yeni klipler yolda

Otello’nun Rüyası albümü ile tüm dijital platformlarda yerini alan KPKD Otello Çoksesli Korosu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı albümün ilk klibi olan Ay Doğar Ayan adlı çoksesli Kıbrıs Türküsü’nün ardından önümüzdeki günlerde yeni kliplerini sanatseverlerin beğenisine sunacak. KPKD Yönetim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre ikinci albümün ve nota kitabının hazırlık çalışmaları da başladı.

Eser Öktem

1990 yılında Lefkoşa'da dünyaya geldi. Piyano eğitimine 10 yaşında Nur Tilki’den özel dersler alarak başladı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarını birincilikle kazanarak, bu okulda Prof. Semra Kartal ile çalışmaya başladı. Kısa sürede üstün öğrenme ve çalma yeteneğinin fark edilmesi üzerine "Harika Çocuk" ünvanı aldı ve 45/1983 sayılı "Üstün Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi" yasası kapsamına alınarak, eğitim hayatı boyunca KKTC Devleti Himayelerinde yetiştirildi. Eser Öktem, çalışmalarını 2018 yılından beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürdürmekte, yurtiçi ve yurtdışında konserler vermekte.



Not: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun son aldığı kararlar doğrultusunda konsere aşılı ve 14 günlük PCR ya da antijen testi olanlar girebilecekler. Konser pandemi kuralları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek gerçekleşecek.