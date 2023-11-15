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KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü İskele’de de törenlerle kutlandı

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KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü İskele’de de törenlerle kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü İskele’de  Atatürk Anıtı önü ve Ecevit Meydanı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı.
 
İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Atatürk Anıtı önündeki tören, anıta çelenklerin sunulmasıyla son buldu.
 

Atatürk Anıtı’nın önündeki törenin ardından Ecevit Meydanı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.
İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu törende yaptığı konuşmada, “Devletimiz bizim egemenliğimizdir, özgürlüğümüzdür, irademizdir’ dedi.
Cumhuriyetin 40.yılında geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve  kararlılığı içerisinde olduklarını ifade eden Toroslu, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun birliğine her zamankinden de çok ehemmiyet vermekteyiz. Kıbrıs’ta bu devlet var olsun diye ay yıldızlı bayrak inmesin minarelerde yükselen ezan dinmesin diye on binlerce şehit verdi bu halk. Biz, bu vatan evlatları olarak bunun bilincinde ve bu ağır sorumluluğun farkında olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.” İfadelerini kullandı.
İskele Ticaret Lisesi Tarih Öğretmeni Nurten Saldun da, 40 yıl önce Kıbrıs Türk halkına armağan edilen Cumhuriyetin kuruluşunun gururunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.
Cumhuriyet ilan edilene kadar çekilen acılardan verilen kayıplardan da bahseden Saldun, Kıbrıs Türk halkının tüm bunlara rağmen ayakta kalabilmek için insanüstü bir çaba verdiğini vurguladı.

GKK’dan Piyade Yüzbaşı Cem Karadağ  KKTC’nin 40. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Karadağ, Cumhuriyet’in, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile omuz omuza, zulüm ve haksızlığa karşı vermiş olduğu özgürlük mücadelesinin en kıymetli karşılığı olduğuna dikkat çekti.
İskele’deki törenlerde Cumhuriyeti anlatan şiirler de okundu. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Öğrencileri Elise Osum, Ahmet Muhammet Çelebi ve Aysu Bayraktar ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’, Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Öznur Gökçe ‘Bugün’  isimli şiirlerini okudular.
Törenlerde, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon  ekibinin gösterileri de yer aldı.
 
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