banner913
banner932
Ara seçim takvimi ve yasakları bugün başladı
Ara seçim takvimi ve yasakları bugün başladı
3 0
“İsias davası hızlı şekilde neticelenmeli”
“İsias davası hızlı şekilde neticelenmeli”
7 0
 
Rum tarafı, tecavüz zanlısını niye iade etmiyor?
Rum tarafı, tecavüz zanlısını niye iade etmiyor?
58 0
GG sonunu getiremedi
GG sonunu getiremedi
19 0
Lefkoşa’da yarın “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenleniyor
Lefkoşa’da yarın “2023 Avrupa Günü” etkinliği düzenleniyor
13 0
Biyologlar Derneği, plastik yasağında geri adım atılmaması uyarısı yaptı
Biyologlar Derneği, plastik yasağında geri adım atılmaması uyarısı yaptı
13 0
KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi
KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatında gözlemci üye sıfatıyla temsil edildi
13 0
banner915

Kız İzci Örgütü’nün aktiviteleri ve eğitimleri devam ediyor

banner476

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kız İzci Örgütü Derneği tarafından yürütülen “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” projesi kapsamındaki aktiviteler ve eğitimler devam ediyor.

banner825
Kız İzci Örgütü’nün aktiviteleri ve eğitimleri devam ediyor
banner931
Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kız İzci Örgütü Derneği tarafından yürütülen “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” projesi kapsamındaki aktiviteler ve eğitimler devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek liderleri, “Yetişkinler ve Gençler El Ele” aktivitesini geliştirmek ve genç izcilere dikiş makinesi kullanabilme becerisini kazandırmak amacıyla şubat ayında Mağusa’da, mart ayında Lefkoşa’da, gönüllüler Ülviye İşgüzar ve Menekşe Yalçın’dan dikiş eğitimleri aldı.
Dernek liderleri, dikiş makinelerinin kullanımını öğrenerek, izci fularları dikti. Liderler daha sonra ünitelerinde bulunan genç izcilere de, dikiş dikmeyi, dikiş makinelerini kullanmayı öğretti.
Açıklamada, nisan ayındaki dikiş eğitimlerinde eski kot eteklerden çantalar diken izcilerin, geri dönüşüme örnekler verdiği; nesilden nesile etkileşimin, iş birliğinin, geri dönüşümün önemini kavrayarak, zamanlarını da iyi ve verimli kullanmanın keyfine vardığı belirtildi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.