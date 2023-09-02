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"Kitap Bağışı Sizden, Kahve Bizden"

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“Kitap Bağışı Sizden Kahve Bizden” sloganıyla, Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de kitap bağışı kabul edilmeye başlandı. Tüm kütüphanelerde bağışçılara kahve ikram edilecek

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"Kitap Bağışı Sizden, Kahve Bizden"
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Kültür Dairesi “Kitap Bağışı Sizden Kahve Bizden” sloganıyla, Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de kitap bağışı kabul etmeye başladı.
Yeni kurulmak veya geliştirilmek istenen özel kütüphanelere destek olmak amacıyla başlatılan “Kitap Bağışı Sizden Kahve Bizden” etkinliği kapsamında, Eylül ayı boyunca Perşembe günleri Kültür Dairesi’ne bağlı tüm kütüphanelerde bağışçılara kahve ikram edilecek.
Mustafa Gülbahar Efendi Geleneksel Kıbrıs Türk Kahvesi sponsorluğundaki kampanyanın tanıtım etkinliği, dün sabah saat 10.00’da Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’de yer aldı.
Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kendi kütüphanesinden kitapları bağışlamasından dolayı teşekkür etti.
 Sporsor firma Mustafa Gülbahar Efendi Geleneksel Kıbrıs Türk Kahvesi direktörü Gülnur Sadıkoğlu da, marka olarak Kıbrıs Türk kültürüne bir iz bırakmak için yola çıktıklarını söyledi.
Daire Müdürü Şirin Zaferyıldızı’nın iş birliği önermesiyle ilk adımın atıldığını kaydeden Sadıkoğlu kendisinin de ilk bağışı yaparak kampanyayı başlattığının altını çizdi.
Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, milli kültürün yaşatılması ve aktarılmasının önemine değinerek, Kıbrıs Türk kültürünü öğretmek, sahiplenmek ve güncelleyerek daha çağdaş hale getirmek gerektiğini belirtti.
Kıbrıs Türk Kültürünün kimlik ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasında dijitalleşmeyi kullanmanın çağın gerekliliği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, bunun bilgi dünyasında eserlere yangın, deprem ve tüm doğal felaketlere karşı koruma sağlayabileceğini söyledi.
Konuşmaların ardından sponsor firma direktörleri Okyay ve Gülnur Sadıkoğlu’na Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre  Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç tarafından anı plaketi takdim edildi.
Toplu fotoğraf çekimi yapılmasının ardından konuklara kahve ikramı da yapıldı.
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