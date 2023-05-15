“ Kına Gecesi” adlı folklorik skeci Esentepe ve Çatalköy’de gerçekleştirildi

Çatalköy - Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu, Esentepe ve Çatalköy'de “Kına Gecesi” isimli gösteri düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en özel varlığı olan anneler için sahnelenen oyun izleyenlerden tam not aldı.

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu’nun da katıldığı gösteri izleyicilere geçmişe yolculuk yaptırdı.

Gösteri sonunda Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, oyuncuları gösterdikleri performanstan dolayı tebrik edip, eğitmen Erbil Akün’e çiçek takdim etti.