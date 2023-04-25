Girne Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi ve Beylerbeyi Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen 18. Kıbrıs İpek Koza Günleri, 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Kıbrıs İpek Koza Günleri ile ilgili basın toplantısı yapılarak, programla ilgili bilgi verildi.Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beylerbeyi Manastırı’nda düzenlenen basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediye Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ve Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir katıldı.Kıbrıs İpek Koza Günleri’nde, geçmiş organizasyonlarda yer verilen canlı müzik folklor gibi sahne etkinliklerine, Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle yer verilmeyecek.Sahne etkinliklerinin yapılmayacağı organizasyon kapsamında; sergi, çeşitli sunumlar, stantlar, şiir dinletileri, elişi çalışmaları, fidan dikimi, müzik dinletileri gibi etkinlikler yapılacak.-İlk kez toplu taşıma desteği verilecekBasın toplantısında, organizasyona daha fazla katılımın sağlanması için bu yıl ilk kez toplu taşıma desteği verileceği belirtildi. Buna göre, organizasyon günleri olan 6 Mayıs Cumartesi ve 7 Mayıs Pazar günü, saat 10.00 – 20.00 arasında, Baldöken Otoparkından kalkacak olan ücretsiz otobüsler, düzenli olarak etkinlik alanı ve otopark arasında sefer düzenleyecek.-Şenkul: “Emeği geçen herkese teşekkür ederim”Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuşmasında, organizasyonun yapılması için emek koyan Kültür Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Kültür Sanat İşleri Şube Amiri Aysun Çelik ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.Organizasyona daha fazla katılım sağlanması adına Girne Belediyesi tarafından iki gün boyunca ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği bilgisini veren Şenkul, bu sayede daha fazla insanın Kıbrıs İpek Koza Günleri’ne katılım sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.-Sencer: “Etkinliğin devamı ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarımı”Girne Belediyesi Kültür Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer ise, organizasyonun saat 11.00 – 19.00 arası yapılacağı bilgisini vererek, etkinlik programı hakkında da açıklamalarda bulundu ve tüm halkın etkinliğe davetli olduğunu kaydetti.-Engin: “Tüm halkımız davetlidir”Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ise konuşmasında, bu yıl Kıbrıs İpek Koza Günleri’nin geçmiş yıllara göre daha farklı bir konsepte yapılacağını hatırlatırken, Türkiye’de yaşanan depremde yaşamını yitiren başta Şampiyon Melekler Takımı olmak üzere tüm canların anısına bir saygı olarak bu değişikliğe gidildiğini kaydetti. Böylesi bir organizasyonu iptal etmek yerine, gerek esnafa ufak da olsa bir katkı, gerekse kültürün yaşatılması adına bu adımı attıklarını dile getiren Engin, tüm halkı organizasyona katılmaya davet etti.-Sahir: “Kültürümüze ait bu değere sahip çıkmalıyız”Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, organizasyonun ülkenin önemli değerleri olan ipek koza işçiliği, ipekböceği yetiştiriciliği ve dut ağaçlarının yaşatılması amacıyla düzenlendiğini belirterek, yaşanan depremin insanoğlunun yaşamını doğayla uyumlu ve saygılı bir şekilde sürdürmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti. Küresel ısınmanın ülkeyi ciddi şekilde etkileyeceğini anımsatarak dut ağaçlarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Sahir, ülke çocuklarının doğayla barışık yaşamayı öğrenmesi gerektiğini dile getirdi. İpek koza işçiliğinin, Kıbrıs’tan başladığını ancak bugün farklı ülkelerin bu el sanatını sahiplenme yarışı içine girdiğini dile getiren Sahir, kültürümüze ait bu değerin sahiplenilmesi ve organizasyonun uluslararası boyuta taşınması gerektiğine dikkat çekti.