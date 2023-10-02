Kemal Saraçoğlu Vakfı, donörler onuruna etkinlik düzenledi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yamaç: “Yaklaşık 33 bin Kıbrıslı Türk gönüllü olarak kan ve tükürük örneği verdi... 98 kişi kök hücre ve kemik iliği bağışladı, hastalara ikinci bir yaşam umudu oldu”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, donörler onuruna etkinlik düzenledi.

Vakıftan verilen bilgiye göre, 2022-2023 yıllarında gönüllü kök hücre ve kemik iliği donörü olmuş tüm gönüllüleri onurlandırmak amacıyla bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlik, Cuma akşamı Concorde Tower’da yapıldı.

Etkinliğe Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri ve personeli, vakfın Güney Kıbrıs’ta iş birliği yaptığı Karaiskakio Vakfı yetkilileri ve donörler katıldı.

Yamaç

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç, konuklara hitaben bir konuşma yaptı.

Etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini sunan Yamaç, vakfın, topluma ve vakfa üye çocuklara yönelik faaliyetlerine değindi.

Yamaç, KKTC’de sadece Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın ilik nakline ihtiyaç duyan hastalar için dünya ilik havuzu rezervlerinin artırılmasına için çalışmalar gerçekleştirdiğini anımsattı.

Yamaç, şu anda yaklaşık 33 bin Kıbrıslı Türk'ün kan ve tükürük örneğini gönüllü olarak verdiğini ve bu gönüllüler arasından 98 kişinin kök hücre ve kemik iliği bağışlayarak dünyanın farklı ülkelerinde bulunan farklı yaş grubundan hastalara ikinci bir yaşam umudu olduğunu kaydetti.

Donörlerin de söz aldığı gecede, Ogün Öneri, Yunus Macit, İsmet Özgem, Ali Solelgil, Ali Uzcan, Kemal Evmez, Nurcan Karabekir, Güney Saramalı plaketlerini teslim aldı. Donörler Utku Ergin, Abdullah Tin ve Ramazan Akıllıoğlu da anılarak tüm donörlere teşekkür edildi.

Donörler, konuşmalarında hiç tanımadıkları bir hastaya yaşam umudu olabilmenin ne kadar mutluluk verici olduğuna değinerek, herkesin potansiyel hasta olduğunu hatırlattı, vakfın donör arşivine kayıt yaptırılmasının önemine dikkat çekti.

Gönüllü olarak geceye müzikleri ile katkı koyan Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası’ndan sanatçılara da Kemal Saraçoğlu Vakfı Başkanı Hüseyin Özün Yamaç tarafından çiçek takdim edildi.