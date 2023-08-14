Kaplumbağaların en yoğun yumurtlama bölgesi Mersinlik’te kaplumbağa etkinliği

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT), kuzey sahilde kaplumbağaların yumurtlama için en yoğun kullandığı Mersinlik Halk Plajı'ndaki sorunlara dikkat çekmek için, "kaplumbağa yavru salınımı etkinliği" düzenledi.

Mersinlik Halk Plajında 100 metre uzunluğundaki bir sahilde bu yıl 80 kaplumbağa yumurtladı.

Ancak yapılaşma ve karavan faaliyetlerinden dolayı çok sayıda yavru kaplumbağa denizi bulamıyor ve ölüyor.

SPOT tarafından Mersin sahilindeki sıkıntılara ve önemine dikkat çekmek amacıyla, yuvalarından çıkmakta zorlanan kaplumbağaların toplandığı ve denize salındığı bir etkinlik düzenlendi.

SPOT Yönetim Kurulu Üyesi Damla Beton, etkinliğin en önemli yanının, Tatlısu Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Mersinlik Halk Plajı'ndaki kaplumbağa varlığını ön çıkarmak olduğunu belirtti.

-100 metrede 80 yuva

Mersinlik Halk Plajı'nın, Alagadi’den Balalan’a kadar olan kıyı şeridinde en yoğun kaplumbağa yumurtlama yeri olduğunu belirten Beton, “Bu sahil dar alanda Akdeniz genelinde en çok yuva alan üçüncü sahildir” dedi. Beton, 100 metrelik bir alanda 80 yuva yapıldığına işaret etti.

Küçük sayılan bu sahili koruyarak kaplumbağa nüfusuna büyük bir katkı yapılabildiğini belirten Beton, “Bu nedenle bu sahile sahip çıkmalıyız” dedi. Beton, Mersinlik Halk Plajı'nın, Tatlısu Özel Çevre Koruma Bölgesinde en değerli sahil olduğunu da vurguladı.

Tatlısu bölgesinde büyük bir yapılaşma yaşanmakta olduğunu ayrıca karavanlarla sıkıntı yaşandığını kaydeden Beton, Çevre Koruma Dairesi ve Polis’in iş birliğinde bu yıl bu sahilden 50 adet karavanın çıkarıldığını vurguladı.

Karavanların yarattığı tehlikeye de işaret eden Beton, gece karavanların yaktığı ışıklar ve insan hareketi, yumurtlama dönemine giren kaplumbağaları ürküttüğünü bunun yanında yumurtadan çıkan kaplumbağaların ışığa doğru hareket ettiğinden denizi bulamadığını anlattı.

Beton, “Bu kıyı şeridinde en önemli sahilimiz Kaplıca'ydı ancak karavanların yarattığı ışık ve insan hareketinden dolayı o sahilde işimiz çok zorlaştı” dedi.

Beton, Mersinlik’teki sonunun başlıca nedenin burasının kaplumbağaların yoğun olarak yumurtlama için kullandığının bilinmemesi olduğunu kaydetti.

-Yavru kaplumbağalar

Damla Beton, kaplumbağaların 100 civarında yumurta bıraktığını, bunların içerisinde ilk etapta dirençli olanların yuvadan çıkıp denize kavuştuğunu ancak bir kısmının bu kısa yolculuğu yapamadığını, bu nedenle dernek gönüllüleri olarak yuvadan çıkmakta zorlanan yavruları toplayarak denize kavuşmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Beton, kaplumbağaların normal şartlarda yumurtadan 45’günde çıktığını, 50’nci günde yuvadan kaplumbağa çıkmazsa Dernek olarak yuvanın açıldığını ve yumurtadan çıkan yavrulara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’taki sahillerin kaplumbağalar için önemine de işaret eden Beton, kaplumbağaların kumlu sahilleri tercih ettiğini, yumurtalarını kuma açtığı 60 cm derinlikte çukurlara bıraktığını vurguladı.