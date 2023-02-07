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Kantara Kış Kampı'nın tüm dönemleri iptal edildi

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Kantara Kış Kampı'nın tüm dönemleri iptal edildi
Gençlik Dairesi Müdürü, Kantara Kış Kampı'nın tüm dönemlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik Dairesi Kantara Kış Kampı'nın tüm dönemlerinin, Anavatan Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ve ülkede yas ilan edilmesi sebebiyle iptal edildiği kaydedildi.
Özsaygın açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz. Ülkemizden giden kafilemize ulaşmak için süren çalışmaların yanı sıra tüm enkaz çalışmalarından iyi haberler gelmesi için dua ediyoruz.”
 
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