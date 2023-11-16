İskele’de Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı yapıldı

İskele Belediyesi, KKTC’nin ilanı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dün akşam fener alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü düzenledi.

İskele Belediyesi Kültür Evi önünden 16.30’da başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son buldu.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yürüyüşte, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile õzgürlük ve var oluş mücadelesi lideri Dr. Fâzıl Küçük'ün fotoğraflarının bulunduğu “Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” yazılı pankart da açıldı.

Ayrıca, KKTC’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü nedeniyle meşaleler eşliğinde fener alayı düzenlendi.

Okullar, spor kulüpleri, dernekler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş ve fener alayı İskele Belediyesi Kültür Evi önünde başladı ve Atatürk Anıtı önünde son buldu.