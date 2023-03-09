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İrsen Küçük, 4’üncü ölüm yıl dönümünde yarın anılıyor

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İrsen Küçük, 4’üncü ölüm yıl dönümünde yarın anılıyor
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KKTC eski Başbakanlarından, eski bakanlardan, Erenköy mücahitlerinden İrsen Küçük, 4’üncü ölüm yıl dönümünde yarın saat 10.30’da Lefkoşa Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.


UBP’den yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine Erenköy Mücahidi olarak kahramanca katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis üyesi, milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Merhum Başbakanı İrsen Küçük için ölümünün 4’üncü yıl dönümünde, yarın saat 10:30’ da Lefkoşa’da Devlet Mezarlığındaki mezarı başında bir anma töreni düzenleneceği” belirtildi.
Meclis’ten önceki gün yapılan açıklamada Küçük için aynı gün saat 11.50’de Hala Sultan Camii'nde mevlit de okutulacağı belirtilmişti.
2010-13 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yapan Küçük, 10 Mart 2019’da 79 yaşındayken kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.
 
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