İpek Koza Günleri 6-7 Mayıs’ta

Kıbrıs İpek Koza Günleri’nin 18’ncisi 6-7 Mayıs’ta yer alacak.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi, Beylerbeyi Muhtarlığı iş birliğinde ve KKTC Telsim İletişim Sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinliğin açılışı 6 Mayıs Cumartesi 14:00’te yapılacak.
Etkinlik programında sergi, çeşitli sunumlar, stantlar, şiir dinletileri, elişi çalışmaları, fidan dikimi, müzik dinletileri bulunuyor.
Organizasyon günleri 10:00-20:00 arasında, Baldöken Otopark ile etkinlik alanı arasında ücretsiz toplu taşıma yapılacak.
Kıbrıs İpek Koza Günleri’nin 18’ncisinde Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle konser, folklor gibi sahne etkinliklerine yer verilmeyecek.
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