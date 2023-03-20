İntergaz’dan tüm çalışanlarına deprem eğitimi

İntergaz, deprem gerçeğini unutturmamak için kurum içi eğitimler kapsamında “Deprem Eğitimi” düzenliyor.Arama kurtarma ve ilk yardım konusunda deneyimli uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili teorik ve pratik, hayat kurtarıcı bilgiler verildi.Türkiye gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de deprem ülkesi olduğuna dikkat çekilen eğitimlerde; depreme ve meydana getirebileceği zararlara hazırlıklı olma ve gerekli önemleri almanın önemine vurgu yapıldı.Eğitimlerde, deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatılırken, hayati öneme sahip ilk yardım bilgileri katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi.İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer yaptığı konuşmada konunun önemine dikkat çekerken, Kıbrıs’ta bulunan tüm kurum ve kuruluşların ve toplumun her kesiminin deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini, İntergaz olarak, gönüllülerden oluşan bir arama kurtarma ekibi oluşturmak için çalışma başlattıklarını söyledi.