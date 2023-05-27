İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, yeni geçiş kapılarının açılması için eylem düzenledi

BM kontrolündeki Ledra Palace Otel karşısında yer alan Dayanışma Evi önünde, iki kesimden örgütlerin katılımıyla, geçişlerin kolaylaştırılması ve yeni kapıların açılması talebiyle eylem yapıldı

, Lefkoşa’da BM kontrolündeki Ledra Palace Otel karşısında yer alan Dayanışma Evi önünde , iki kesimden örgütlerin katılımıyla, geçişlerin kolaylaştırılması ve yeni kapıların açılması talebiyle eylem düzenledi.

Eyleme, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı,

Etkinlikte Barış için İki toplumlu Koro -Lena Melanidou, barış şarkıları söyledi, pankartlar açıldı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere BM temsilcisine İki Toplumlu Barış İnisiyatifi temsilcisi tarafından mektup takdim edildi.

İnisiyatif adına mektubu teslim eden Christos Efthymiou, mektupta, İnisiyatifin yeni kapıların açılması konusunda hazırladığı ortak basın açıklaması, açıklamaya destek veren 110 örgütün ismi ve adada bir çözüm bulunması için müzakere masasının toplanması talebi bulunduğunu belirtti.

Etkinlikte yeni geçiş noktası açılması talep edilen, ayni bölgenin iki köyü, Akıncılar (Luricina) ve Güney Kıbrıs’tan Athienu (Kiracıköy) köylerinden İsmail Özyol ve Dimitrios Kouzapas da konuşma yaptı.

-Özyol

İsmail Özyol konuşmasında, 1974 öncesi Akıncılar’ın 4 bin nüfuslu, tam teşekküllü ortaokulu olan merkezi bir yerleşim yeri olduğunu, ancak bugün nüfusunun 300 civarında olduğunu ve ilkokulunda 5 öğrenci bulunduğunu belirtti.

Bölgenin tek can simidinin bir geçiş noktası açılması olduğuna inandıklarını belirten Özyol, geçiş kapısının sadece iki köye değil bütün adaya büyük katkısı olacağını belirtti.

Kouzapas

Athienu köyünden Dimitris Kouzapas da, pek çok yılını iş ve eğitim amaçlı Avrupa’nın pek çok ülkesinde geçirdiğini, Akıncılar ile Athienu’nun bulunduğu bölgedeki kadar anlamsız bir durum görmediğini belirtti.

Athienu’da yaşamın bölgede sıkışmış olmasından dolayı pahalı olduğunu, Lefkoşa’ya arabayla yolculuk mesafesi 10 dakikaya düşürülebilecekken bugünkü durumdan dolayı 40 dakika aldığını kaydeden Kouzapas, ulaşımdaki zorluklardan dolayı bölgedeki gelişimin de kısıtlı kaldığını, Akıncılar köyünde durumun da kötü olduğunu ileri sürdü.

Etkinlikte Ahmet Derya ve Andrei Deimetreu İnisiyatif adında sunuculuk yaptı. Konuşmalarda,

İnsanların dolaşım hakkının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini, geçişlerin kolaylaştırılması ve yaya ve araçlar için yeni kapıların açılmasının şart olduğu belirtilen konuşmalarda,

İki Toplumlu Barış İnisiyatifiDeğirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirliler, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, iki taraftan bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri ile örgüt temsilcileri katıldı.Ana hedefin "sürdürülebilir bir gelecek için tek yolun, Kıbrıs sorunun siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli ve iki toplumlu federal bir çerçevede çözüm olduğu" belirtildi.Lefkoşa’da, Akıncılar (Luricina)/Athienu, Kokkina (Erenköy) yanında diğer bölgelerde de yayalar ve araçlar için yeni geçiş noktaları açılmasının gerektiği ifade edildi.