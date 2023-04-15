banner913
banner932
Polisiye olaylar...
Polisiye olaylar...
5 0
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
9 0
 
Dr. Küçük örnek alınmalı
Dr. Küçük örnek alınmalı
9 0
Zorlu maçta YDÜ finalde
Zorlu maçta YDÜ finalde
7 0
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
10 0
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
40 0
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
37 0
banner915

Hedef, ipek böcekçiliğini canlandırmak

banner476

Mehmetçik’te, ipek böceği yetiştiriciliği ve koza işi ile ilgili seminer gerçekleştirildi

banner825
Hedef, ipek böcekçiliğini canlandırmak
banner931
Mehmetçik’te, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın da katılımıyla, ipek böceği yetiştiriciliği ve koza işi  ile ilgili seminer gerçekleştirildi.
Kıbrıs Türk İşlemeleri Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe  Çeliker tarafından  belediye gazinosunda belde halkına ve öğrencilere yönelik seminer verildi. Dervişe Çeliker seminerde “İpek Böcekliğinden Dokumaya” konulu seminerde Kıbrıs’ta ipek böcekçiliği tarihçesi hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar seminerin başında yaptığı konuşmada, ipek böcekçiliğinin Kıbrıs için çok önemli ve tarihin, geçmişin, kültürün bir parçası olduğunu belirtti.
Tatar adada yeniden bu kültürü ve ekonomiye katkı sağlayacak üretimi başlatmak üzere  “İpeğin Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” isimli proje başlattıklarını da söyledi. Sibel Tatar, pilot projenin ilk ayağını Güzelyurt  bölgesinde hayata geçirmeye çalıştıklarını, ağustos veya eylül ayında ilk ürünleri elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Tatar, bölgede, proje kapsamında istek doğrultusunda düzenledikleri kurslarla ipek böcekçiliğini tekrar canlandırmak ve dokumayı öğretmeyi amaçladıklarını ifade etti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.