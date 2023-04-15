Hedef, ipek böcekçiliğini canlandırmak

Mehmetçik’te, ipek böceği yetiştiriciliği ve koza işi ile ilgili seminer gerçekleştirildi

Mehmetçik’te, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın da katılımıyla, ipek böceği yetiştiriciliği ve koza işi ile ilgili seminer gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk İşlemeleri Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dervişe Çeliker tarafından belediye gazinosunda belde halkına ve öğrencilere yönelik seminer verildi. Dervişe Çeliker seminerde “İpek Böcekliğinden Dokumaya” konulu seminerde Kıbrıs’ta ipek böcekçiliği tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar seminerin başında yaptığı konuşmada, ipek böcekçiliğinin Kıbrıs için çok önemli ve tarihin, geçmişin, kültürün bir parçası olduğunu belirtti.

Tatar adada yeniden bu kültürü ve ekonomiye katkı sağlayacak üretimi başlatmak üzere “İpeğin Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” isimli proje başlattıklarını da söyledi. Sibel Tatar, pilot projenin ilk ayağını Güzelyurt bölgesinde hayata geçirmeye çalıştıklarını, ağustos veya eylül ayında ilk ürünleri elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Tatar, bölgede, proje kapsamında istek doğrultusunda düzenledikleri kurslarla ipek böcekçiliğini tekrar canlandırmak ve dokumayı öğretmeyi amaçladıklarını ifade etti.

