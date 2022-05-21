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Hatay’dan ilk sefer onuruna konser

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Hatay ile Girne arasındaki deniz otobüsü seferleri başladı. Hatay ile Girne arasındaki ilk deniz otobüsü seferi yapıldı.

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Hatay’dan ilk sefer onuruna konser


İlk seferin yolcuları, Hatay Büyükeşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bazı Hatay milletvekilleri,  belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Kıbrıs gazileri, iş insanları, Hatay Medeniyetler Korosu ve basın mensuplarıydı.
Sinan Paşa Deniz otobüsünü Girne Turizm Limanı’nda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye Meclisi üyeleri ve çalışanları çiçeklerle  karşıladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, turistik, ticari, eğitim amaçlı geliş gidişlerde havayoluna farklı bir alternatif yaratıldığını belirterek, ilk etapta  haftada 2 gün olarak planlandığını ancak talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu sayının 3’e çıkarılabileceğini söyledi.
Öte yandan "Sinan Paşa" adlı Hatay Deniz Otobüsünün ilk seferi dolayısıyla Girne Amfitiyatro’da Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi.

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