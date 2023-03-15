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“Hastane koşulları iyileştirilmeli”

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“Hastane koşulları iyileştirilmeli”
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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl, sağlık hizmetlerinin etkin ve ulaşılabilir kılınması, hastane koşullarının iyileştirilmesi, koruyucu hekimlik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve nitelikli personel gereksiniminin karşılanması yönündeki çabalara hız verilmesini temenni etti.
Taşargöl, “Meslektaşlarımızın yoğun ve stresli çalışma koşullarında, herkesin yardımına, güvenine ve desteğine gereksinim duydukları göz ardı edilmemelidir” dedi.
 
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