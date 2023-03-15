Haspolat İlkokulu’nda kahvaltı etkinliği düzenledi

Haspolat İlkokulu’nda “Kahvaltının Mutlulukla Bir İlgisi Olmalı" sloganı ile PGC Catering şirketinin katkılarıyla kahvaltı etkinliği düzenledi.PGC Catering şirketinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği Haspolat İlkokulu’ndaki kahvaltı etkinliğinde, gıda mühendislerinin denetim ve kontrolünde hazırlanan paketler hijyen kurallarına uygun şekilde çocuklara ikram edildi.Haspolat İlkokulu’ndan kahvaltı etkinliği ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Günün en önemli öğünü olan kahvaltı, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam için çocuk yaşta kazanılması gereken bir alışkanlıktır. PGC Catering yetkililerine, çocuklarımızın doğru alışkanlıklar kazanmasında farkındalık yaratmalarından dolayı teşekkür ederiz. PGC Catering tarafından getirilen paketlerle hep birlikte kahvaltı yapma fırsatı yakalayan öğrencilerimiz sağlıklı ve keyifli bir gün başlangıcı yaptılar.”