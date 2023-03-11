Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden “İyilik Aşı’na destek

Hala Sultan İlahiyat Koleji, müdür, öğretmen ve öğrencileri Oğuz Veli Ortaokulu'nun İyilikte Yarışalım Projesi kapsamında başlattığı “İyilik Aşı”na destek verdi, katkıda bulundu.Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden yapılan açıklamada, geliri İşitme Engelliler Vakfı ve SMA hastalarına bağışlanacak olan İyilik Aşı'na katkı sağlamak isteyen tüm iyilik severlerin desteğinin beklendiği ifade edildi