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Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti

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Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencilerinden anlamlı etkinlik.
Güzelyurt Türk Maarif Koleji 9E sınıfı öğrencileri bugün yapılan "Birkan Uzun Anı Ormanı"na fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Etkinlikte, Kalkanlı'da daha önce yanan ormanlık alana 9E sınıfı öğrencileri tarafından 100 adet selvi fidanı dikimi yapıldı.
Güzelyurt Türk Maarif Koleji Müdür Muavini Hasan Sarpten ile Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun da öğrencilere eşlik etti.
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