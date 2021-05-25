Güzelyurt Portakal Festivali dijital ortamda yapılıyor

Güzelyurt Belediyesi, pandemi dolayısıyla 2 yıldır gerçekleştirilemeyen geleneksel Güzelyurt Portakal Festivali’ni yaşatmak adına BRT işbirliğiyle dijital ortamda müzik geceleri düzenliyor.Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre bu kapsamda dün başlayan etkinlikler cuma gününe kadar devam edecek.Açıklamaya göre organizasyon kapsamında ayrıca bugün İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde Belediye Kültür Evi’nde halka ücretsiz portakal ve portakal suyu dağıtıldı.Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da organizasyona katılarak, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.