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Gönyeli Alayköy’de bir günlüğüne başkan çocuklar oldu

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Gönyeli Alayköy’de bir günlüğüne başkan çocuklar oldu
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Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gönyeli-Alayköy bölgesindeki öğrencileri kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, müdür, öğretmen ve öğrencileri ile belediyeyi ziyaret ederek hem belediyeyi gezdi hem de başkan Amcaoğlu ile sohbet fırsatı buldular.

Geleneksel koltuk devretme törenlerinin de yapıldığı kabullerde çocukların 23 Nisan’larını kutlayan Amcaoğlu, onlara hediyeler de verdi.
 
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