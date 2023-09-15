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Girne’den bir efsane geçti

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Türkiye’de bir döneme damgasını vuran efsane müzik grubu Moğollar’ın kurucu isimlerinden, besteleri ve yaptığı film müzikleriyle adından söz ettiren Cahit Berkay, Girne Amfitiyatro’da unutulmayacak bir müzik ziyafeti sundu

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Girne’den bir efsane geçti
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Türkiye’nin efsane grubu Moğollar’ın kurucu üyesi Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası dün akşam Girne Amfitiyatro’da sahne aldı.
Gecede, Nostaljik Yeşilçam filmlerinin unutulmaz eserleri, “Al Yazmalım”, “Çiçek Abbas”, “Hülya”, “Devlerin Aşkı” gibi şarkılar seslendirildi. “Girne Arkın Group Fest 23” kapsamındaki konser yaklaşık 2 saat sürdü.
Gecede, Nostaljik Yeşilçam bestelerinin seslendirilmesinin ardından sahneye, Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca çıktı. Cahit Berkay ve Moğollar Grubu ile yıllardır birlikte sahne alan Karaca, babası Cem Karaca’nın efsane şarkılarını seslendirdi.
Barış Manço’nun da unutulmadığı gecenin sonunda, “Al Yazmalım” parçası yeniden çalındı. Grup dakikalarca ayakta alkışlandı.
15 Eylül Cuma akşamı saat 20.30’da Reva Grubu Ramadan Cemil Meydanı’nda konser verecek. Saat 21.00’de ise Girne Tiyatro Su’nun sahneye koyduğu “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” Girne Amfitiyatro’da seyirci ile buluşacak.
16 Eylül Cumartesi günü 15.30-20.30 saatleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda Vintage Antika Pazarı kurulacak. Haftanın son etkinliği ise 17 Eylül Pazar günü, Ramadan Cemil Meydanı’nda 17.00-21.00 saatleri arasında çocuk etkinlikleri ile olacak.
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