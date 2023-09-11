Girne’de Jimnastik Şöleni

“Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında önceki akşam KKTC Jimnastik Federasyonu'nun düzenlediği “2. Jimnastik Şöleni” yapıldı.Onlarca jimnastikçinin yer aldığı şölene, büyük bir kalabalık eşlik etti. Birçok özel koreografinin yer aldığı gösterinin, katılan veliler ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandığı belirtildi.“Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası 13 Eylül Çarşamba akşamı, saat 21.00'de Girne Amfitiyatro'da sahne alacak. Efsane grup Moğolların kurucu üyesi ve Cem Karaca gibi efsanelerin sahne yoldaşı olan Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası, birbirinden özel şarkıları ile dinleyicileri nostaljik bir tura çıkaracak.