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Girne’de “2. Cimnastik Şöleni” yapıldı

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Girne’de “2. Cimnastik Şöleni” yapıldı
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“Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında dün akşam KKTC Jimnastik Federasyonu'nun düzenlediği “2. Cimnastik Şöleni” yapıldı.


Girne Belediyesi’nin açıklamasına göre, onlarca jimnastikçinin yer aldığı şölene, büyük bir kalabalık eşlik etti. Birçok özel koreografinin yer aldığı gösterinin, katılan veliler ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandığı belirtildi. 
 
Festivalde bugün saat 17.00 - 23.00 arası “Kahve Kitap Günleri” etkinliği, Ramadan Cemil Meydanı'nda yapılacak. Ayrıca Lefkoşa Türk Belediyesi Jazz Orkestrası da saat 20:30'da yine Ramadan Cemil Meydanı'nda sahne alacak.
 
Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası Çarşamba günü
 
“Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası 13 Eylül Çarşamba akşamı, saat 21.00'de Girne Amfitiyatro'da sahne alacak. Efsane grup Moğolların kurucu üyesi ve Cem Karaca gibi efsanelerin sahne yoldaşı olan Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası, birbirinden özel şarkıları ile dinleyicileri nostaljik bir tura çıkaracak.
 
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