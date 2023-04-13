Girne Maratonu’nda 200 bin TL ödül dağıtılacak

Girne’de Pasha Group Girne Yarı Maratonu için başvurular 29 Nisan’a kadar kabul edilecek.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan Pasha Group Girne Yarı Maratonu’nda toplam 200 bin TL ödül dağıtılacak.

10 ve 21 kilometre koşular için başvurular 29 Nisan’a kadar kabul edilecek, 3 kilometre koşusu için yarış günü da etkinlik alanında başvuru kabul edilecek.

Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde start verilecek olan Pasha Group Girne Yarı Maratonu 9 ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.

Başvurular 10 km ve 21 km kategorileri için www.alivex.com üzerinden, 3 km halk koşusu için ise Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası), Girne Muhtarlıkları ve gezici kayıt ekipleri tarafından kabul edilecek.

