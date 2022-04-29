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Girne'de geniş katılımlı iftar yemeği

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Girne'de geniş katılımlı iftar yemeği
Genç işinsanı Fırat Kızgın ve genç siyasetçilerden Sinem Tip, Kadir Gecesi’nde düzenlemiş oldukları 500 kişilik iftar yemeği ile gönüllere taht kurdular.

Geceye Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Girne Milletvekili Serhat Akpınar da katıldı.

Genç siyasetçi Sinem Tip ve iş insanı Fırat Kızgın iftar yemeğine katılanlara ve ayrıca Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Girne Milletvekili Serhat Akpınar’a teşekkür etti.
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