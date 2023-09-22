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Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında dün üç dalda etkinlik düzenlendi

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Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında dün üç dalda etkinlik düzenlendi
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Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında, dün el sanatları, gastronomi ve tiyatro faaliyetleri düzenlendi.
 
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Festival kapsamında dün Girne Sanat Galerisinde Gastro Show Söyleşi ve Tadım Etkinliği yer aldı. Etkinlikte, Turizm ve Şarap Eğitmeni Cem Tilki ile şarap üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin sonunda şarap tadımı da yapıldı.
 
Dün ayrıca Girne Amfitiyatro’da TC Devlet Tiyatroları'nın Rumuz Goncagül isimli oyunu sahnelendi. Tiyatro oyun yazarı Oktay Arayıcı’nın, Rumuz Goncagül oyunu 70’li yılların sonlarında değişen sosyal yapının ve ekonomik hayatın etkisiyle; adını, varlığını ve çaresizliğini çözmeye çalışan “Kadınların” sıkışmışlığını anlatılıyor.
 
Önceki gün başlayan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Kosova, Ürdün, Belçika ve Arnavutluk'tan resim, heykel ve seramik sanatçısının katıldığı Uluslararası Müz-ler Sanat Sempozyum kapsamında da bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Uluslararası Müz-ler Sanat Sempozyumu çerçevesinde 28 Eylül Perşembe Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda sergi açılacak.
 
Bugün Ramadan Cemil Meydanında, saat 17:00’da, Gastro Show Kıbrıs Şarabı ve Bağ Ürünleri Tadım Etkinliği, saat 20:30’da Deniz Sever'in Piyano Resitali; 23 Eylül Cumartesi Girne Amfitiyatro’da saat 21:00’da Santana by Latin Power Tribute Band konseri yer alacak.
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