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GİGEM'den çocuklar için Müzikal ve panayır

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GİGEM, pazar günü Niloya Süpriz Yumurta Müzikali ve panayır düzenliyor

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GİGEM'den çocuklar için Müzikal ve panayır
 

 SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), 5 Haziran Pazar günü 15.00-20.00 saatleri arasında Niloya Süpriz Yumurta Müzikali ve beraberinde eğlenceli bir panayır düzenliyor.

Verilen bilgiye göre, Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali’nin 16.00 ve 18.00 saatlerinde iki gösterim halinde sahne alacağı etkinlikte, panayır alanında yiyecek içecek stantları, oyun alanları ve çeşitli aktiviteler yer alacak.

60 Türk Lirası’na satışa sunulan, 24 aylıktan büyük her seyircinin bilet alarak katılabileceği etkinlik için biletler, GİGEM ve Deniz Plazalardan gidilerek, Gişe Kıbrıs (gisekibris.com) ve biletinial.com sitelerinden online olarak temin edilebilir. Kontenjan kalması halinde 5 Haziran Pazar günü de kapıdan bilet satışı yapılacak.

Detaylı bilgi GİGEM’in 0548 830 04 60 numaralı whatsapp hattından veya girnegenclikmerkezi.com sitesinden edinilebilir.

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