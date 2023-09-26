Gençler adanın kalbinde coştu  

Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali, gençlere muhteşem bir hafta sonu yaşattı. Gönyeli Çemberi’nde yapılan ve adanın dört bir yanından binlerce kişiyi ağırlayan festivalde coşku ve eğlence hiç eksik olmadı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ve ülkenin en önemli festivalleri arasında yer alan Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali’nin bu yılki edisyonu hafta sonu gerçekleştirildi.Bu yıl “Gençler adanın kalbinde buluşuyor” mottosuyla düzenlenen festivalde, Gönyeli Çemberi binlerce genci ağırladı.Cuma ve Cumartesi geceleri gerçekleştirilen Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali’nde birbirinden önemli sanatçılar sahne alırken gencinden yaşlısına binlerce vatandaş Gönyeli Çemberi’ne akın etti.Gençlik festivali, bu yıl farklı bir heyecana ev sahipliği yaptı. Festivalin, adanın kalbi olarak nitelendirilen ve birçok şehrin birleşim noktası halini alan Gönyeli Çemberi’nde yapılması festivale daha büyük bir anlam kattı.GENÇLER GÖNYELİ ÇEMBERİ’NE AKIN ETTİCuma ve Cumartesi olarak iki geceden oluşan festivale sadece Gönyeli ve Alayköy’den değil adanın her bölgesinden vatandaşlar akın etti. Ciddi bir kalabalığa ev sahipliği yapan Gönyeli Alayköy Gençlik Festivali’nde, birbirinden özel sanatçılar, şovlar ve gösterilerle Gönyeli Çemberi adeta gençlerin eğlence haykırışları ile inledi.Festival öncesinde polis ve Gönyeli Alayköy Belediyesi arasında yapılan istişare sonucunda belirlenen park yerleri ile vatandaşlar sorunsuz bir şekilde festival alanına geldi. Trafik sıkışıklığı oluşmaması için polis ve belediye görevlileri sürekli şekilde kontrollerde bulunarak aksamayı önledi.İLK GECE KÖFN VE BENGÜ GENÇLERİ COŞTURDUGönyeli Alayköy Gençlik Festivali’nin ilk gününde saat 16.00’da DJ Coşkuner ve Radyo Juke canlı yayını ile açılış yapıldı. Ardından ise saat 17.00’de Erbulut jimnastik gösterisi ile minikler hünerlerini sergiledi. Festival saat 17.30 Grup Frekans konseri ile devam etti. 18.45’te ise dans gösterileri gerçekleştirildi. Gençlerin merakla beklediği, Türkiye’nin son dönemde yıldızı parlayan grubu KÖFN adeta gençleri coşturdu. Gecenin son konseri ise yine gençlerin sevgilisi Bengü ile yapıldı. Gençler Bengü ile birbirinden güzel şarkıları hep beraber söyledi. Gençler geceyi DJ performansları ile eğlenerek tamamladı.PAMELA VE İKİLEM İLE EĞLENCENİN RİTMİ ARTTIGönyeli-Alayköy Gençlik Festivali’nin ikinci ve son gününde ise yine güne saat 16.00’da DJ Coşkuner ve Radyo Juke canlı yayını ile başlandı. Saat 17.00’de Maskot gösterisi, 17.30’da ise Oğulcan Başarı konseri yapıldı.18.30 yapılacak Dans Gösterisinin ardından gençlerin sevgilisi Pamela konserinde eğlence tavan yaptı. Saat 21.30’da ise yine Türkiye’nin sevilen gruplarından İkilem şarkılarını gençlerle birlikte söyledi. Festival ve gece saat 23.00’deki DJ performansları ile son buldu.Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlik festivaline ailelerin de katılımı için onlarca aktivite ve stant hazırlandı. Üreten Gençler stantlarından yeme-içme stantlarına, çocuklar için oyunlar ve birçok etkinlik 2 günlük festivalde yer aldı.AMCAOĞLU: GENÇLER İÇİN ÇALIŞIYORUZGönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu festivalde yaptığı kısa konuşmada, Gönyeli Alayköy Gençlik Festivali’nin bu yıl Gönyeli Çemberi’nde yapılmasının heyecanını yaşadıklarını ifade ederek gençler için güzel bir festival hazırladıklarını söyledi.Amcaoğlu, geleceğimiz olan gençlerimiz için çalışmaya devam edeceklerini kaydederek “bu ülkeyi emanet edeceğimiz gençlerimize daha refah bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. Bundan sonra da onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Muhteşem bir gençlik festivalini başarıyla gerçekleştirdik. Gençlerden çok olumlu geri dönüşler aldık. KKTC’nin buluştuğu nokta olan Gönyeli̇ çemberinde tüm gençliği buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Festivalin düzenlenmesi yönünde destek olan tüm belediye meclis üyelerime ayrıca festivalin başarıyla ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinde büyük rol oynayan belediye çalışanlarıma, polis teşkilatımıza, organizatörümüz Radyo Juke’a ve sponsorlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.