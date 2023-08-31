“Genç Enerji Video İçerik Yarışması” yarın başlayacak

Gençlerin yeni medya araçlarını doğru ve verimli kullanmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmayla, gençlerin duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri, toplumsal konularda sorumluluk almaları, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri ve kamusal alanda görünürlüklerini artırmaları hedefleniyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Gençlik Dairesi tarafından düzenlenen “Genç Enerji Video İçerik Yarışması” yarın başlıyor.

Gençlerin yeni medya araçlarını doğru ve verimli kullanmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmayla, gençlerin duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri, toplumsal konularda sorumluluk almaları, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri ve kamusal alanda görünürlüklerini artırmaları hedefleniyor.

Temanın “Beni Ben Yapandır” olarak belirlendiğini yarışmaya, gençler sosyal, kültürel ve spor aktivitelerini içeren videolarıyla katılacak. Jüri tarafından değerlendirilecek videolar arasından dereceye girenlere ödül verilecek.

Yarışmayla ilgili olarak bugün Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, yarışma sponsorları Bayrak Radyo, Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt ve Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan konuşma yaptı.

-Ataoğlu

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlığa bağlı Gençlik Dairesi’nin gençleri verimli kılacak etkinlikler yaptığını, kamplar düzenlediğini belirtti.

Ataoğlu, sosyal medya platformlarında yer alacak Genç Enerji Video İçerik Yarışması’nın gençlerin üretimlerini ortaya koymasına destek olacağını ifade etti.

“Gençler bizim için değerlidir” diyen Ataoğlu, Gençlik Dairesi, BRTK ve KEİ Ofisi tarafından desteklenen yarışmanın gençlere verilen değer ve önem doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Gençlik Dairesi, BRTK ve KEİ Ofisi ve emeğe geçen herkese teşekkür eden Ataoğlu, yarışmaya katılacak tüm gençlere başarı diledi.

-Özsaygın

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, “Genç Enerji Video İçerik Yarışmasının” sosyal medya platformu üzerinden yapılacağını ve ödül içereceğini belirtti.

Sosyal medyanın gençlerin hayatında önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Özsaygın, “Bu çerçevede biz de bu platformda doğru şekilde bulunmak istiyoruz. Gençler, spor, sosyal ve kültürel çalışmalarını çekerek yarışmaya katılabilecek.” dedi.

Yarışmanın amacının gençlerin spor, sanat, kültür ve diğer tüm alanlarda yaptıklarını kamusal alanda görünür kılmak ve desteklemek olduğunu söyleyen Özsaygın, temanın “Beni Ben Yapandır” olarak belirlendiğini dile getirdi.

Yarışmaya gönderilen videoların üç farklı yaş grubunda değerlendirileceğini ve kazananlara ödül verileceğini söyleyen Özsaygın, katılım şartları ve tüm detayların yarından itibaren “gençenerjiburada” Instagram sayfasında yer alacağını belirtti.

Birinci gelen yarışmacıya 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL ve üçüncüye de 3 bin TL ödül verileceğini dile getiren Özsaygın, yarışmanın ödül sponsorunun Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörlüğü, yayın sponsorunun ise BRTK olduğunu söyledi.

Yarışmanın yarın başlayıp 15 Ekim’e kadar devam edeceğini belirten Özsaygın, tüm gençleri katılmaya davet etti.

Özsaygın, yarışma sponsorlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Özkurt

BRTK Müdürü Meryem Özkurt da Kurumun 60. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde, yarışmaya destek veriyor olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Özkurt, gençlerin ve ürettiklerinin toplum için önemli olduğunu ifade etti.

BRTK’nın yarışmanın yayın sponsoru olacağını dile getiren Özkurt, bu çerçevede yarışmayı görünür kılacaklarını, duyurulara yardımcı olacaklarını belirtti.

-Cihan

Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan da projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, “KKTC’nin ebedi varlığına katkı sağlayacak projelere destek olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

KKTC’de altyapı ve reel sektör olmak üzere projelere katkı sağladıklarını belirten Cihan, KKTC’yi geleceğe taşıyacak yegane varlığın çocuklar ve gençler olduğunu söyledi.

Cihan, yarışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

