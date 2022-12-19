Gagavuz ve Kıbrıs Türkleri arasındaki benzerlikler irdelendi

YDÜ öğretim üyeleri, Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu”nda KKTC’yi temsil etti





Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri, Ege Üniversitesi tarafından, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nün kuruluşunun 30’uncu yılı anısına düzenlenen “Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu”na katıldı.

İzmir’de düzenlenen ve birçok farklı ülkeden yaklaşık 450 bilim insanının katıldığı sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut ile Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunlarından Anıl Bilgiç de çalışmalarını sundu.

Türk Dünyası’nın tarihini, kültürünü, dilini, ekonomisini, siyasi ve sosyal yapısını araştırmak, ve Türk Dünyası’ndan bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen sempozyumda Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak Gökbulut ve Anıl Bilgiç, “Gagavuz ve Kıbrıs Türk Halk Kültürlerinde Doğum-Çocukluk Dönemlerine Bağlı Gelenek ve Uygulamalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme” ve “Millî Kimliğin Yeniden Oluşumu Sürecinde Mücahitler – Kıbrıs’ta Vuruşanlar İsimli Romanı Yeniden Okumak” isimli iki bildiriyle katıldı

Sundukları çalışma ile Gagavuz ve Kıbrıs Türkleri arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konmasını amaçladıklarını söyleyen Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, her iki toplumunda sosyo-kültürel yapılarının ve geleneklerinin büyük ölçüde benzer noktalarının olduğunu belirtti.



