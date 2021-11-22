FODER'lilerin ikinci durağı Akıncılar oldu

Geçtiğimiz hafta düzenlenen gezi organizasyonda FODER üyeleri Akıncılar (Lüricina) bölgesinde ilginç mekanlarda fotoğraf çekimleri gerçekleştirdiler

Mustafa ERKANKıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda davetli katılımıyla gerçekleşen yeni fotoğraf sezon açılışı ardından ikinci fotoğraf gezisini düzenledi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen gezi organizasyonda FODER üyeleri Akıncılar (Lüricina) bölgesinde ilginç mekanlarda fotoğraf çekimleri gerçekleştirdiler.Sezonun ikinci gezisinde, Ercan Havaalanı ile Gaziköy arasındaki yolun üzerinde bulunan tarihi Arif Paşa Su Kemerleri, Ercan havaalanına yakın Lüricina (Akıncılar) köyüne giden koridor üzerinde bulunan Kırklar türbesi ziyaretini gerçekleştirdiler. Ardından Akıncılar veya Lüricina köyü sakinleri ve otantik köy yapıları belgelendi.