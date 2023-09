Fazıl Say ve Genco Erkal büyüledi

Türkiye'nin ünlü piyanisti Fazıl Say ve usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, 21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde üç bin kişinin katılımıyla Girne Amfitiyatro’da sahne aldı

Türkiye’nin uluslararası boyuttaki sanatçısı Fazıl Say tarafından büyük usta Nazım Hikmet’e adadığı ve 2001 yılında kendisi ile birlikte usta sanatçı Genco Erkal’ın da yer aldığı “Nazım” projesi 21.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında Girne Amfi Tiyatro’da önceki akşam sahnelendi.Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğe sanat ve siyaset dünyası da yoğun ilgi gösterirken üç bin sanatsever Amfi Tiyatro’yu tıka basa doldurdu.İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde solo piyano eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvar ile Fazıl Say'ın solo performansı yer alırken ikinci bölümde Say’ın piyanosu eşliğinde Türkiye’de Nazım Hikmet’i tiyatro sahnesine en çok taşıyan ve en başarılı şiir yorumcularının başında gelen usta tiyatrocu Genco Erkal’ın müthiş Nazım yorumları Girne Amfi Tiyatro’da yankılandı.Daha önce farklı projelerle Kıbrıs’ta sahne aldığını ve Kıbrıs seyircisi karşında çalmanın kendisi için büyük keyif olduğunu söyleyen Fazıl Say, “Nazım” ile ilk kez Kıbrıs’ta sahne almanın heyecanı içinde olduğunu kaydetti.Say, “Nazım Oratoryosu kapsamında usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal ile büyük usta Nazım Hikmet’in eserlerinden bir seçki ile Kıbrıs’ta olmaktan büyük keyif alıyorum. Türkiye’nin yetiştirdiği çok önemli yaşayan ustalardan Genco Erkal’a eşlik etmek benim için büyük bir onurdur. Umarım bir gün Nazım Oratoryosu’nu da Kıbrıs’ta sahneye koyarız.” dedi.Konserin ilk bölümünde Fazıl Say piyanosu ile 3 klasik eseri, 3 caz eseri ve 2 de Anadolu ozanlarından eser icra etti. Kumru ile programına başlayan Say, Mozart’ın Türk Marşı, Summertime, İnsan İnsan, Kara Toprak gibi sevilen eserleri art arda başarıyla icra etti.İkinci bölümde ise usta yorumuyla Genco Erkal, Fazıl Say’ın piyanosu eşliğinde Nazım Hikmet’ın unutulmaz eserlerinden bir seçkiyi seslendirdi. Vasiyet, Ben İçeri Düştüğümden Beri, Yaşamaya Dair, Kız Çocuğu, Vatan Haini, Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz, Kerem Gibi ve Diz Boyu Karlı Bir Gece gibi eserleri kendine has yorumuyla seslendiren Erkal seyircilere heyecan, hüzün ve coşkuyu bir arada yaşattı.Nazım’ın sevgi, sevda, hasretlik, isyan, mücadele ile yaşama ve yaşamaya dair şiirleri Fazıl’ın piyanosu ve Genco Erkal’ın müthiş yorumuyla sahnelenirken sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı.Konser bitiminde dakikalarca ayakta alkışlanan ikili iki kez selama gelerek Kıbrıslı Türk seyircisine olan sevgilerini de ortaya koydu.