Evkaf, eğitim kurumlarının yanında

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.Öğrencilerin iyi bir eğitim alma noktasında okulun fiziksel özelliklerinin de önemli olduğunun farkında olan ve bu bilinçle ilerleyen Evkaf, okulların ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösteriyor.Girne Turizm Meslek Lisesi’nin talebi üzerine okulun büyük eksikliği olan soyunma kabinleri okula kazandırılırken, server ihtiyacı da karşılandı.Aynı zamanda Girne Anafartalar Lisesi ile ortak kullanımda olan basketbol potaları da yenilenerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.Yapılan yardımlardan dolayı Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter yenilenen okulda ağırlandı.Öğrencilerle vakit geçiren Benter, Evkaf’ın 452. Yılında da aynı anlayışla yoluna devam ettiğini ve bu yıl içerisinde birçok meslek liselerinin yapısal iyileşmesinde ciddi tamirler gerçekleştirdiklerini söyledi.Benter, daima öğrencilerin ve okulların yanında olduklarını belirtti. Okulun yetişkin kişilere de eğitim vermesinin topluma oldukça katkı sağladığını ve bu girişimden dolayı mutluluk duyduğunu da kaydetti.