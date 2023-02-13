Evkaf, depremzede çocukların da yanında

Deprem felaketi dolayısıyla depremzedelere yardım etmek amacıyla, Evkaf desteğiyle KKTC Engelliler Dayanışma Derneği öncülüğünde 8 kişilik gönüllü ekiple yola çıkan yardım konvoyu, iyilik faaliyetlerine devam ediyor.

Tüm bölgeleri ziyaret ederek acil ihtiyaçları gidermeye gayret gösteren ekip dün de Adana’da depremzedeleri ücretsiz bir şekilde misafir alan otellerde incelemelerde bulundu.

Yardım ekibi, otellerde kalan çocukların ihtiyaçlarını karşılayarak, temel gereksinim haricinde çocukların mutluluğunu da düşündü.

Çocuklara mont, kıyafet ve oyuncak gibi hediyeler dağıttı. KKTC halkının ilk günden itibaren bölgelere ve ilgili kuruluşlara sağladığı yardım takdir edilirken devamının gelmesinin önemli olduğu, çünkü ihtiyaçların belirli noktalarda devam ettiği, özellikle kırık ve yaralanmaları olan çocuklara ayrı bir hassasiyet gösterilmesinin önemi bölgeden bildirildi.