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Eski Başbakanlardan İrsen Küçük 4. ölüm yıl dönümünde anılıyor

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Eski Başbakanlardan İrsen Küçük 4. ölüm yıl dönümünde anılıyor
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KKTC eski Başbakanlarından İrsen Küçük, 4’üncü ölüm yıl dönümünde 10 Mart Cuma günü saat 10.30’da Lefkoşa Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.
Meclis’ten verilen bilgiye göre, Küçük için aynı gün saat 11.50’de Hala Sultan Camii'nde mevlit de okutulacak.
2010-13 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yapan Küçük, 10 Mart 2019’da 79 yaşındayken kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.
 
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