Enver Haskasap’a “Teknoloji Uluslararası Başarı Ödülü”

2023 Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’nde “Teknoloji Uluslararası Başarı Ödülü” Dr. Enver Haskasap’a verildi

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ’nun akademik çalışmalarla hazırladığı TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri 26 Ekim’de Dedeman İstanbul Hotel’de düzenlenen bir etkinlikle gerçekleşti.

TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Komisyonu’nun ana amaçları başta Türkiye ve komşu ülkeler olmak üzere, tüm insanların sağlık, eğitim ve yaşam kalitesini yükseltmek için toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak ve araştırma gruplarının gerçekleştireceği projeler ile sorunlara çözümler geliştirmek ve bu projelerin yanı sıra ülkemizin birlik ve bütünlüğünü destekleyecek projeler de kurul tarafından geliştirilmesini sağlamakta.

Bu nedenle, Türkiye’nin gelişmesine, kalkınmasına destek olmanın yanı sıra çalışmalarıyla birçok alanda katma değerler yaratan kurum, kuruluş ve kişilerin onore edildiği Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’nde bu sene bilim ödülleri dalında Kuzey Kıbrıs’ta teknoloji alanında yaptığı çalışmalarından ötürü bilim ve kültür insanı Dr. Enver Haskasap’a akademi komisyonu tarafından yılın “Teknoloji Uluslararası Başarı Ödülü” verildi.



