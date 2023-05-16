Engelliler Haftası’nda Şampiyon Melekler Takımı anısına empati maçı düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Turkcell organizasyonunda yapılan ve Atatürk Spor Salonu’nda yer alan tekerlekli sandalye basketbol maçında Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile bakanlar, milletvekilleri ve basın mensupları arasında empati maçı yapıldı

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Şampiyon Melekler Takımı anısına Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile bakanlar, milletvekilleri ve basın mensupları arasında empati maçı düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell organizasyonunda yapılan ve Atatürk Spor Salonu’nda yer alan tekerlekli sandalye basketbol maçı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hava atışıyla başladı.



Etkinlik, depremde hayatını kaybedenler ve hayatını spora adayanlar anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından konuşmalar yapıldı.

Tatar: “Her zaman onların yanındayız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Engelliler Haftası nedeniyle etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ve arkadaşlarına, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’ne ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine yürekten teşekkür etti.

Etkinliğin, Türkiye’deki 6 Şubat depreminde hayatını kaydeden Şampiyon Melekler anısına düzenlendiğini dile getiren Tatar, “Hiçbir zaman onları unutmadık, unutmayacağız” vurgusu yaptı.

Basketbol maçında empati adına engellilerin yaşadıklarının bilinmesi, hissedilmesi ve yapılan düzenlemelerle engellilerin hayatlarının kolaylaştırılmasının en büyük temenni ve dileği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Engellilerimiz, bizlerin öz kardeşleri, öz evlatları ve dolayısıyla her zaman KKTC Devleti kurum ve kuruluşlarıyla onların yanındadır” diye konuştu.

Engellilerin hayatlarının kolaylaşması, engellerin aşılması için elden ne gelirse yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Devleti'nin, duyarlılık ve hassasiyetle ihtiyaçlının yanında olduğunu vurgulayarak, düzenlenen etkinliklerle bu mesajın verildiğini söyledi.

Engellilere başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Her zaman onların yanındayız” dedi. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’in de her zaman bu çalışmaların içerisinde olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği eski Başkanı merhum Mustafa Çelik’i de hiçbir zaman unutmadıklarını vurguladı.

Küçüközdemir

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise, Turkcell olarak Kuzey Kıbrıs’a teknolojinin en iyisini getirmeye çalışırken, topluma olan borçları gereği bu tür etkinlikleri desteklediklerini belirtti.



Kuzey Kıbrıs’taki Basketbol Engelliler Takımı’nın Turkcell ile anıldığını dile getiren Küçüközdemir, takımın, sponsorluğunu Evkaf’ın, iletişim sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Turkcell’in üstlendiğini kaydetti. Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçı yaparak, engelli hayatın içinde olup, zorluklarını göstermek istediklerini belirten Küçüközdemir, ayrıca 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı ve depremde hayatını kaybeden veya yaralanan tüm engellileri anmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi. Küçüközdemir, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akdeniz

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de, etkinliğin, Engelliler Haftası nedeniyle Şampiyon Melekler Anısına ve engelli sporculara iki adet sporcu tekerlekli sandalye almak amacıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell bünyesindeki “Gönülden Bağlıyız” platformunda oluşturulan “Teker Teker Destekliyoruz” projesi kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Federasyonun 1996 yılında engelli bireylerin topluma sporla katılmaları ve yaşam kalitelerini artırmak misyonuyla Mustafa Çelik ve kader arkadaşları önderliğinde kurulduğunu ifade eden Akdeniz, federasyonun, bu misyon doğrultusunda 100’den fazla engelli bireyin hayatına etkin katılımı sağladığını kaydetti.

Akdeniz, tüm spor ambargolarına rağmen Avrupa kupalarında ve Türkiye’de Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi dev kulüplerin de bulunduğu 65 takım arasında yer alarak, hem ülkenin yurt dışında temsil edildiğini, hem de rakip takımların 15 günde bir ülkeye maç için gelerek, turizme katkıda bulunulduğunu belirtti.

Bu misyonları üstlenen takımın sürdürülebilirliğini ve engelli bireylerin daha iyi koşullarda spor yapabilmelerini sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü İbrahim Benter’e teşekkür eden Akdeniz, “Gönülden Bağlıyız Platformu'nda oluşturulan “Teker Teker Destekliyoruz” projesi ve takıma sağlanan iletişim sponsorluğu için de Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetimine teşekkürlerini sundu.

Ahmet Akdeniz, Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan Engelliler Komitesi için ise Cumhurbaşkanı Tatar’ a teşekkürlerini iletti.