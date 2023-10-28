banner913
banner932
Kış saati uygulaması başlıyor
Kış saati uygulaması başlıyor
10 0
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
19 0
 
Savcılık, davada ısrarlı
Savcılık, davada ısrarlı
20 0
Şampiyona’ya Romanya damgası
Şampiyona’ya Romanya damgası
10 0
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
24 0
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
35 0
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
20 0
banner964

EHHD, Karpaz Dostları Derneği ve Her Daim Dostlar, hasta ve çevre hakları semineri düzenledi

banner476

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Karpaz Dostları Derneği ve Her Daim Dostlar Grubu bu sabah Gazimağusa Bandabuliya’da “günümüzde hasta ve çevre hakları” konusunda seminer düzenledi.

banner974
EHHD, Karpaz Dostları Derneği ve Her Daim Dostlar, hasta ve çevre hakları semineri düzenledi
banner971
Her Daim Dostlar’dan verilen bilgiye göre seminerde Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge Kıbrıs’ın kuzeyindeki hasta hakları durumunu ve derneğin çalışmalarını anlattı.
Hastaların, haklarını öğrenerek sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Emete İmge, paydaş derneklerle iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Karpaz Dostları Derneği’nden Gülizar Eroğlu burada bulunmaktan ve dost derneklerle işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.
Her Daim Dostlar Grubundan Yusuf Şentuğ da Kıbrıs’ın doğusundan ve ortasından iki dernekle iş birliği yaparak böyle bir etkinlik yapmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi.
Şentuğ ayrıca Mağusa Bekediyesi’ne de kendilerine mekan sağlaması nedeniyle teşekkür etti.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.