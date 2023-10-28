EHHD, Karpaz Dostları Derneği ve Her Daim Dostlar, hasta ve çevre hakları semineri düzenledi

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Karpaz Dostları Derneği ve Her Daim Dostlar Grubu bu sabah Gazimağusa Bandabuliya’da “günümüzde hasta ve çevre hakları” konusunda seminer düzenledi.

Her Daim Dostlar’dan verilen bilgiye göre seminerde Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge Kıbrıs’ın kuzeyindeki hasta hakları durumunu ve derneğin çalışmalarını anlattı.Hastaların, haklarını öğrenerek sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Emete İmge, paydaş derneklerle iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.Karpaz Dostları Derneği’nden Gülizar Eroğlu burada bulunmaktan ve dost derneklerle işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.Her Daim Dostlar Grubundan Yusuf Şentuğ da Kıbrıs’ın doğusundan ve ortasından iki dernekle iş birliği yaparak böyle bir etkinlik yapmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi.Şentuğ ayrıca Mağusa Bekediyesi’ne de kendilerine mekan sağlaması nedeniyle teşekkür etti.