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Edip Akbayram ile muhteşem final

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Edip Akbayram ile muhteşem final
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‘Girne Arkın Group Fest 23’, Edip Akbayram konseriyle tamamlandı.
40 gün süren festivalin son konuğu Edip Akbayram dün akşam Girne Amfitiyatro’da konser verdi.
Gecede Özge Metin de sahne aldı.
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