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Dünden bugüne kostümler sergilendi

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“Asırlar Boyunca Bir Kıbrıs Masalı” temalı defile büyük beğeni topladı

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Dünden bugüne kostümler sergilendi
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Uluslararası Inner Wheel Kulübü’nün Kuzey Kıbrıs Kulüplerinden Lefkoşa Yenikent Inner Wheel Kulübü himayesinde hafta sonu ‘Asırlar Boyunca Bir Kıbrıs Masalı’ temalı defile düzenlendi.
The Paradise Park’ta Bülent Günkut’un sunumu ve Günkut Ajans Marka Modellerinin katılımıyla gerçekleşen defile büyük beğeni topladı.
Defilede, 1571 yılından günümüze Kıbrıs Türk Kadını ve erkeğinin giydiği kostümler tanıtıldı.
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