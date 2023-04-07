Dr. Küçük Vakfı şiir, kompozisyon ve resim yarışması ödülleri verildi

Dr. Küçük Vakfı'nın, geleneksel Ortaokul ve Liseler arası Dr. Fazıl Küçük Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları ile İlkokullar arası Resim Yarışması ödülleri dün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.



Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ortak düzenlenen ortaokul ve liseler arası ‘Dr. Fazıl Küçük’ konulu şiir ve kompozisyon yazma yarışmasına 10 okuldan 140 öğrenci katıldı.

İlkokullar arası ‘Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük’ konulu Resim Yarışması’na ise 14 okuldan 405 öğrenci katıldı.

Törende, Dr. Fazıl Küçük ailesi adına torun Esen Küçük bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ise öğrencilere verilen ödüllere katkı da bulunan KKTC Telsim Vodafone ve Arkın Grup yetkililerine teşekkür plaketleri takdim edilirken, dereceye giren öğrenciler ile öğretmen ve okul müdürlerine ödülleri, teşekkür belgeleri ve plaketleri takdim edildi.

“Amacımız Dr. Küçük ve Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesini gelecek nesillere anlatabilmek”

Törenin sonunda kısa bir konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, geleneksel olarak gerçekleştirilen yarışmalara katkı koyan başta Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve öğrenciler ile Telsim ve Arkın Grup’a teşekkür etti.

Küçük, Vakıf olarak bu etkinliklerde amaçlarının öğrencilerin Dr. Küçük’ü daha iyi tanırken, onun Kıbrıs Türkü ile birlikte verdiği mücadeleyi anlamalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Burada aileler ve öğretmenlere de büyük görevler düştüğünü söyleyen Mehmet Küçük “Biz Kıbrıs Türklerinin var oluş mücadelesini çocuklara ve gençlere anlatabilirsek devletimiz var olacaktır, Kıbrıs Türkü bu adada özgürce yaşayacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

İlkokul Resim Yarışması dereceye girenler şöyle:

“1. Tuana Yağmur Gök (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu)

2. Kayra Temel (Karaoğlanoğlu İlkokulu)

3. Hüseyin Cumhur (Alsancak İlkokulu )

Vakıf Özel Ödülü Su Tumay (Şehit Doğan Ahmet İlkokulu)

Jüri Özel Ödülü . Nisa Karaderi (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu).”

Ortaokul ve Lise Kompozisyon-Şiir Yazma yarışmalarında dereceye girenler ise:

“Ortaokul Kompozisyon

1. Toprak Ata Keleş - Dedem Gibi (ŞHT Hüseyin Ruso Ortaokulu)

2. Beliz Yavuzhan - O, Halkın Sesi, Halkın Diliydi (LTMK)

3. Birce Akçaba - Halk Sevgisi ve Dr. Fazıl Küçük (LTMK)

Ortaokul Şiir

1. Simay Gümüşay - Kahraman Doktor Fazıl Küçük (English School Of Kyrenia)

2. İrem Boybey - Kendini Halka Hayran Etti (Lapta Yavuzlar Lisesi )

3. Durmuş Ada Tolgalı - Unutulmaz Lider (LTMK)

Lise Şiir

1. Zergün Meşe - Kalbimdeki Sarı Çiçek (Gazimağusa TMK)

2. Fatma Turgut - Ben Fazıl Küçük Lapta Yavuzlar Lisesi

3. Nazar Boybey - Liderimiz Doktor Fazıl Küçük Lapta Yavuzlar Lisesi

Lise Kompozisyon

1. Sedef Kır - Halkın Sesi Olan Lider (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi )

2. Salih Beteri - Doktor Fazıl Küçükten Mektup Var (Güzelyurt TMK)



3. Nehir Hınçal - Gençliğin Gözünde Ölümsüz Kahraman (Yakın Doğu Koleji).”

Milli Eğitim Bakanlığı adına Genel Orta Eğitim Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun konuklara hitap etti.Not: Ödül töreni ile ilgili tüm fotolara aşağıdaki linten ulaşabilirsiniz.