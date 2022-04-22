banner762
banner815
Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?
Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?
73 0
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
7 0
 
DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?
DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?
19 0
Bu tabelalar tam memleketin özeti
Bu tabelalar tam memleketin özeti
35 0
25 0
Haskasap Achna’da zafere sürdü
Haskasap Achna’da zafere sürdü
7 0
İlk finalist GG
İlk finalist GG
9 0
banner797
banner794

Dereboyu'nda yarın Bahar Şenliği düzenleniyor

banner476

Lefkoşa Dereboyu'nda yarın sabah 10.00’da başlayıp akşam 22.00’ye kadar sürecek olan şenlikte, gün boyu caddedeki mağazalarda indirimler, konserler, Studio 21 dans gösterileri, DJ performansları gibi etkinlikler yer alacak

banner825
Dereboyu'nda yarın Bahar Şenliği düzenleniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Dereboyu İnisiyatifi iş birliğinde yarın Dereboyu Bahar Şenliği yapılacak.

Belediye’den verilen bilgiye göre, yarın sabah 10.00’da başlayıp akşam 22.00’ye kadar sürecek olan şenlikte, gün boyu caddedeki mağazalarda indirimler, konserler, Studio 21 dans gösterileri, DJ performansları gibi etkinlikler yer alacak.

Çocuk bayramı nedeniyle de çocuklara özel oyunlar oynanacak, yüz boyama ve maskot aktiviteleri yapılacak.

6 FARKLI NOKTADA KONSERLER VERİLECEK

Şenlik süresince 6 farklı noktada konserler verilecek. Ahmet Evan, Fikri Karayel, Grup Rast, Grup Frekans, Nafiz Dölek, Reva, Osman Tuğsal ve Lefkoşa Belediye Orkestrası de şenlikte sahne alacak.

Algida, Basel Group, Califorian Restaurant, Kıbrıs Vodafone, Mr. Brown, Tarsan Tarım ve Hayvancılık Sanayi, Wagon ve Lanor etkinlikte sahne ve sanatçı sponsoru olurken, Card Plus yayın sponsorluğunu, Radyo Juke ise Medya sponsorluğunu üstleniyor.

CADDE, GÜN BOYU TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Etkinlik nedeniyle Dereboyu trafik ışıklarından, (eski Citroen önü) Osman Paşa Caddesi’ne  (Halk Bankası) kadar olan kısım, saat 11.00’den 23.00’e kadar kapalı olacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.