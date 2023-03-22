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Dayanışma örneği

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Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte yazıp hazırladığı ‘İyiliği Sahneye Taşıyoruz’ temalı tek perdelik tiyatro oyunu sahnelendi. Etkinliğin tüm geliri SOS Çocuk Köyüne bağışlanacak

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Dayanışma örneği
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi ile Vakıflar İdaresi işbirliğiyle orta öğretim kurumlarına yönelik olarak düzenlenen sosyal sorumluluk proje yarışması devam ediyor. Bu çerçevede ‘İyilikte Yarışalım’ temalı yarışmaya, iki projeyle katılan Güzelyurt Türk Maarif Koleji, proje tanıtım ve tiyatro gecesi düzenledi.
 Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan GTMK Müdürü Arzu Arhun Topçu, uzun süren bir pandemi ve ardından 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ülkemizi derin acılara boğduğunu belirterek, bu süreçte hayatımızda iyilik, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma ve eğitimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha hatırlandığını söyledi. Topçu, okul olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade ederek, amaçlarının topluma faydalı yardımsevere, iyi, ahlaklı ve vefalı insanlar yetiştirmek olduğuna vurgu yaptı.
Konuşmaların ardından GTMK Öğrencisi Gülen Çetereisi ‘ İyilik’ temalı şiir okudu. Etkinlikte daha sonra GTMK’nın yarışma için hazırladığı web sitesinin tanıtımı yapıldı. Etkinlikte son olarak, öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte yazıp hazırladığı ‘İyiliği Sahneye Taşıyoruz’ temalı tek perdelik tiyatro oyunu sahnelendi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, tiyatro oyunundan elde edilen tüm gelir SOS Çocuk Köyüne bağışlanacak.
 
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