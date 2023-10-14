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DAÜ Turizm Fakültesi’nde uluslararası City And Guilds sertifika töreni düzenlendi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, uluslararası City & Guilds programının “Level 2” seviyesini tamamlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ile Aşçılık Programı öğrencileri için sertifika töreni düzenledi.

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DAÜ Turizm Fakültesi’nde uluslararası City And Guilds sertifika töreni düzenlendi
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DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre tören, DAÜ Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen törene; DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven Ardahan ve Öğretim Görevlileri Münevver Gürel ile Turan Değirmencioğlu da katıldı. Törende 60 öğrenci sertifikalarına kavuştu.
Açıklamada, şu bilgiler de aktarıldı:
City & Guilds, 1878 yılında İngiltere’de Kraliyet tarafından kurulan ve en saygın eğitim ve akreditasyon kurumlarından biri olarak biliniyor. Öğrenciler bu kapsamda temel mesleki bilgi, hijyen ve sanitasyon, menü tasarımı ve benzeri konularda, DAÜ Turizm Fakültesi müfredatına entegre edilen City & Guilds eğitim programını başarı ile tamamlayarak uluslararası platformlarda geçerli olacak sertifikalarını almaya hak kazandı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, City & Guilds programının “Level 2” seviyesinde mutfak sanatları bilgisine sahip öğrencilere tüm dünyada iş fırsatları sunduğunu aktardı. Dünyanın birçok ülkesinde şefliğe başlamanın minimum kriteri olan bu eğitimi DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ile Aşçılık Programı’nda eğitim alan tüm öğrencilere eğitimlerinin ilk iki yılında verdiklerini ve başarılı olan öğrencilerin İngiltere merkezli sınavlara girerek başarı sertifikalarını aldıklarını belirten Prof. Dr. Kılıç, bu uygulamanın eğitimde kalite güvencesi olarak görüldüğünü ve çok prestijli bir standart olarak değerlendirildiğini vurguladı.
City&Guilds, günümüzde 27’den fazla alanda ve yüzlerce alt alanda mesleki eğitim olanağı sunuyor. DAÜ, KKTC’deki onaylı merkezlerden biri ve akreditasyon protokolüne sahip olma özelliğini de taşıyor.
 
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