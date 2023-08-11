banner913
banner932
Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
Haspolat şehitleri pazartesi günü anılacak
8 0
Poliste Taşlar Yerinden Oynadı
Poliste Taşlar Yerinden Oynadı
43 0
 
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere "hayır"
123 0
“Bu mutluluk tarif edilemez”
“Bu mutluluk tarif edilemez”
48 0
Özorun görevden alınıyor
Özorun görevden alınıyor
73 0
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
41 0
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
34 0
banner964

Dans dolu gece

banner476

61’inci Mehmetçik Festivali’nde gerçekleştirilen modern dans cimnastik gösterisi büyük beğeni topladı

banner825
Dans dolu gece
banner971
61’inci Mehmetçik Festivali’nde önceki akşam modern dans cimnastik gösterisi yapıldı. 
Festivalde, Diamoonte Dans ve Cimnastik Okulu ve The Cyprus Dance Education Centre gösteri sundu. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı  Fatma Çimen Tuğlu, festivale katılan dans eğitmenlerine plaketlerini takdim etti.
Festival kapsamında Kumyalı Süleyman Gül Stadı'nda oynanan masterler futbol turnuvasında  4 karşılaşma sonunda şampiyon belli oldu.
Kumyalı Master Karması şampiyon olurken, 2’nci Yedikonuk Master Karması, 3’üncü Bafra Master Karması, 4’üncü Mehmetçik Master Karması oldu.
Masterler Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan, dereceye giren takımlara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve organizasyon sorumlusu Ahmet Ogan tarafından verildi. 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.