Danimarkalı ünlü müzisyen Kölsch'ün St. Hilarion Kalesi’ndeki konseri iptal

Dünyadaki önemli tarihi, turistik ve kültürel yerlerde elektronik müzik konserleri vererek sosyal medya platformlarından yayınlayan Cercle platformunun Danimarkalı ünlü müzisyen Kölsch ile St. Hilarion Kalesi’nde 31 Mayıs Pazartesi günü yapacağı seyircisiz konser iptal oldu.

Kölsch, sayfasından yaptığı açıklamada, Rum kesiminden gelen tepkileri kastederek, konserin duyurusunu yapmasının ardından mesaj yağmuruna tutulduğunu ve kendini güvende hissetmediğini kaydetti.

Tamamen seyircisiz gerçekleşecek konserin, sosyal medya ve dijital platformlarından yayınlanması planlanıyordu.