“Cumhuriyet 100 Yaşında” paneli DAÜ’de yapıldı

-“Cumhuriyet’in 100’üncü yaşını hep birlikte kutluyoruz”

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tümer de konuşmasında, Türk milletinin ulusal kurtuluş mücadelesi sonucunda ulaştığı Cumhuriyet’in 100’üncü yaşını hep birlikte kutladıklarını belirtti. Ortaylı ve Başbuğ’a bu coşkuyu DAÜ’lüler ile birlikte paylaştıkları için teşekkür eden Tümer, Vatan Şairi ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’dan beyitler okumasının ardından öğrencilere Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz” sözünü hatırlatarak, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı.

-“Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC aziz şehitlerin hatırasıdır”

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlayarak, artık Türk Devletleri Teşkilatı’nın ve KKTC’nin var olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC devletlerinin aziz şehitlerin hatırası olduğunu ifade eden Töre, Cumhuriyet’e ve bu topraklara asla el sürdürmeyeceklerini, kendilerinden sonraki gençlere de bırakacakları en büyük eserin hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Türk Devletleri olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında çok heyecanlı olduklarını aktaran Töre, geçmiş 100 yılın gelecek 100 yıla ışık tutacağını belirterek, bu yolda Atatürk ve silah arkadaşları ile Atatürkçü düşünceyi iyi anlamak gerektiğini kaydetti. Töre, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın ruhlarının şad olmasını diledi. Töre, öğrencilere hayatlarında başarılı olmaları temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Töre tarafından panelin katılımcıları Ortaylı ile Başbuğ’a Rauf Raif Denktaş’ın yer aldığı çerçeve takdiminde bulunuldu.

-“Cumhuriyet’in 100. Yılında Mustafa Kemal’in İzinde”

Panel, DAÜ-ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk’ün “Cumhuriyetin 100. Yılında, Mustafa Kemal’in İzinde” konulu görsel sunumuyla devam etti. Göktürk, sunumu öncesinde yaptığı konuşmada, yola çıkarken bir hayalleri olduğunu ve Mustafa Kemal’in doğduğu ev, okuduğu okullar, görev yaptığı yerler ile Kurtuluş Savaşı’ndaki cepheleri ziyaret ederek böylesi bir programla katılımcılara sunmayı amaçladıklarını aktardı. 6 ülke ve 15 şehri ziyaret ettiklerini anlatan Göktürk, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bir zamanların gençleri olarak Cumhuriyet’e hizmet etmiş olmanın haklı gururu ile bugünün gençleri olan öğrencilere Mustafa Kemal Atatürk’ü ve eserlerini anlattıklarını, bugünün gençlerinin de aynı duygularla Cumhuriyet’i koruyup yücelteceklerine inandıklarını belirtti. Göktürk, Atatürk’ün Cumhuriyet’in 100’üncü yılında da herkese ışık olmasını diledi.

Ardından 100. Yıl Marşı eşliğinde DAÜ-ATAUM Başkanı Göktürk, DAÜ-ATAUM Öğretim Üyesi Süheyla Göktürk ve DAÜ TV tarafından hazırlanan “Cumhuriyet’in 100. Yılında, Mustafa Kemal’in İzinde” adlı çalışmanın sunumu yapıldı. Sunum sonrasında DAÜ Rektör Vekili Tümer tarafından Süheyla Göktürk’e kristal DAÜ logo takdiminde bulunuldu.

- Ortaylı ile Başbuğ gençlerin sorularını yanıtladı

İlber Ortaylı ile İlker Başbuğ, DAÜ-ATAUM Başkanı Göktürk’ün moderatörlüğünde yapılan panel ile katılımcılarla buluştu ve konuşmalarının ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Panelin ardından DAÜ Rektör Vekili Tümer tarafından Ortaylı ile Başbuğ’a gümüş tabak ve DAÜ-ATAUM Başkanı Göktürk’e DAÜ logolu kristal takdiminde bulunuldu.

-100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü

Kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Pazar günü, saat 19.23’te 100. Yıl Yürüyüşü yapılacak. DAÜ Atatürk Meydanı’ndan başlayacak olan yürüyüş Gazimağusa Sulu Çember’de son bulacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü iş birliğinde “Cumhuriyet 100 Yaşında” paneli yapıldı. Panele Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı.DAÜ’den yapılan açıklamaya göre dün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılan panel, DAÜ TV ve BRT 3 kanalı tarafından da canlı olarak yayınlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 26’ncı Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile tarih duayeni Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ana konuşmacı olduğu panele, Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcileri, VYK Üyeleri, dekanlar, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserimdir” şeklinde ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlamak için bu panelde bir araya geldiklerini belirtti. Göktürk, öncelikli görevlerinin ülkenin gelecekteki yöneticileri olacak öğrencilerin bugünü doğru değerlendirebilmelerine ve gelecekle ilgili de doğru öngörülerde bulunmalarına katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.