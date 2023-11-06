Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Hurma Festivali’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği’nin iş birliğinde organize edilen Lefke Hurma Festivali’ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlik kapsamında yer alan gösterileri izledi, festivalde kurulan stantları gezdi.
Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca festivale gelen vatandaşlarla da sohbet etti.
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